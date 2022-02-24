Події

21:17 24.02.2022

У Сумській області підрозділ тероборони завдав поразки бойовим підрозділам ворога, противник відступив

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У Сумській області підрозділ тероборони завдав поразки бойовим підрозділам ворога, противник відступив

У Сумській області підрозділ територіальної оборони завдав поразки бойовим підрозділам ворога зі стрілецької зброї, у зв'язку з чим противник відступив, повідомили в Міністерстві оборони.

"У Сумській області підрозділ тероборони завдав поразки бойовим підрозділам ворога зі стрілецької зброї. Противник відступив! Противник боїться!" ,- повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

 

Теги: #бої #сумська_область
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