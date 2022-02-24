Лідери ЄС на позачерговому саміті схвалять другий пакет санкцій для РФ і почнуть роботу над наступним

На позачерговому саміті Європейського Союзу лідери схвалять другий пакет санкцій для Росії і почнуть роботу над подальшим.

Про це напередодні позачергового засідання Європейської ради на рівні глав держав і урядів, яке відбудеться в Брюсселі ввечері четверга, повідомив журналістам високопоставлений європейський чиновник.

Як відомо, з ініціативою провести позачергове засідання лідерів ЄС виступив президент Європейської Ради Шарль Мішель після того, як Росія визнала так звані ЛНР і ДНР, після чого ЄС за надзвичайно короткий проміжок часу ухвалив новий пакет санкцій. Очікується, що після того, як РФ напала на Україну вранці 24 лютого, ЄС ухвалить другий пакет санкцій. Відповідні заяви вже зробили лідери ЄС.

Тому, говорячи про майбутній саміт, високопоставлений чиновник сказав: "Ми підтвердимо підтримку України і очікуємо, що лідери схвалять другий пакет санкцій, а також почнуть працювати над подальшим пакетом санкцій, над подальшим планом і подальшими заходами. Це ідея сьогоднішньої дискусії, яка, як очікується, буде дуже емоційною – я думаю, що лідери пребувають під враженням від того, що сталося – всі під враженням. Це безпрецедентні події".

Він нагадав, що перший пакет був "схвалений дуже швидко". "Другий буде дуже сильним і матиме величезні наслідки для Росії. А далі ми повинні подивитися, які ще заходи ми можемо застосувати. Вторгнення йде також із Білорусі, що також буде важливим фактором для обговорення сьогодні", - додав він.

Крім того, очікується, що лідери ЄС підтвердять солідарність із союзниками і партнерами. "Що важливо для сьогоднішнього обговорення - з нашого боку висловити єдність у цей серйозний момент. Нам усім відомо, що відбувається. Ми очікуємо, що лідери жорстко засудять те, що сталося і те, що відбувається. Відповідні заяви президента Європейської Комісії та Європейської Ради вже були. Вони (президенти) також були в НАТО, щоб висловити єдність і солідарність з НАТО. Відсьогодні ми працюватимемо над висновками (офіційне рішення саміту), де буде висловлено рішуче засудження і заклик (до РФ) негайно припинити військові дії", - деталізував чиновник.

Відповідаючи на запитання, чи буде питанням обговорення постачання російського газу в ЄС, він констатував, що наразі про це не відомо. "Я не знаю, чи сьогодні це буде головним питанням для обговорення. Але, звісно, це стратегічне питання, і якщо не буде обговорюватися сьогодні, то буде в березні у Франції або тут, в Брюсселі", - упевнений він.