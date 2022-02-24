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18:02 24.02.2022

Зеленський: Озброєний десант на Гостомель заблоковано, надано наказ на знищення

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Президент України Володимир Зеленський, повідомляючи про оперативну обстановку в Україні на тлі російського вторгнення, заявив, що озброєний десант Російської Федерації на Гостомель блоковано, надано наказ на знищення.

"Ворожий десант у Гостомелі блокують, війська отримали наказ на знищення", - повідомив президент у відеозверненні.

Він додав, що в напрямку Донецької та Луганської областей Збройні сили України успішно дають відсіч противнику, Харків надійно утримується. Водночас найбільш проблемна ситуація на півдні України.

"Найбільш проблемна ситуація на півдні. Наші війська ведуть запеклі бої в передмісті Херсона. Ворог тисне з окупованого Криму, намагається пройти в бік Мелітополя", - сказав глава держави.

На півночі країни, за його словами, ворог повільно просувається на Чернігівщині, проте там присутні сили для стримування.

Він наголосив, що надійно вибудовано оборону в Житомирській області.

"Так, є втрати. Так, захоплені в полон росіяни... Декому з них наші лікарі надають допомогу - тим, хто здався в полон. Знищено багато російської авіаційної та броньованої техніки", - резюмував Зеленський.

Теги: #гостомель #десант #блокування
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