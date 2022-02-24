Події

17:32 24.02.2022

Пункти пропуску на західному кордоні працюють у штатному режимі, зростає кількість тих, хто виїжджає з країни, - Держприкордонслужба України

1 хв читати
Пункти пропуску на західному кордоні працюють у штатному режимі, зростає кількість тих, хто виїжджає з країни, - Держприкордонслужба України

Ситуація у пунктах пропуску на західному кордоні залишається стабільною, спостерігається збільшення інтенсивності руху через пункти пропуску, повідомляє Державна прикордонна служба України у Facebook.

Зазначається, що пропуск осіб і транспортних засобів здійснюється встановленим порядком, відповідно до чинного законодавства.

"Наразі жодних обмежень щодо виїзду громадян України за кордон, за винятком визначених законодавством випадків, немає. Пропускні операції здійснюються ритмічно. Конфліктних ситуацій не виникало. Місцями виникають технічні затримки у роботі баз даних Держприкордонслужби, митниці, а також на суміжному боці", - зазначено в повідомленні.

Відзначається пожвавлення руху на виїзд із України у пунктах пропуску "Грушів", "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині", "Смільниця" на кордоні з Польщею, де перебувають від 80 до 230 легкових автомобілів.

На кордоні зі Словаччиною поблизу двох автомобільних пунктів пропуску перебувають приблизно по 70-80 автомобілів.

Перетину кордону до Угорщини у п'яти пунктах пропуску очікує майже 300 автомобілів.

На виїзд до Румунії у трьох пунктах пропуску очікують своєї черги понад 350 легкових автомобілів.

Теги: #робота #пункти_пропуску
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:07 24.02.2022
Рада перейшла у безперервний режим роботи

Рада перейшла у безперервний режим роботи

13:48 24.02.2022
Магазини Auchan у Києві, Житомирі, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі у четвер працюють до 18:00

Магазини Auchan у Києві, Житомирі, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі у четвер працюють до 18:00

12:24 24.02.2022
Інфраструктура українських портів не пошкоджена - Мінінфраструктури

Інфраструктура українських портів не пошкоджена - Мінінфраструктури

10:12 24.02.2022
НБУ та банківська система продовжують працювати у звичайному режимі - глава НБУ

НБУ та банківська система продовжують працювати у звичайному режимі - глава НБУ

08:29 24.02.2022
Зв'язок "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell працює без перебоїв

Зв'язок "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell працює без перебоїв

16:51 23.02.2022
Низка державних сайтів в Україні не працює

Низка державних сайтів в Україні не працює

07:18 22.02.2022
Американські дипломати, які нещодавно переїхали з Києва до Львова, ночуватимуть у Польщі, але продовжать свою роботу в Україні - Блінкен

Американські дипломати, які нещодавно переїхали з Києва до Львова, ночуватимуть у Польщі, але продовжать свою роботу в Україні - Блінкен

18:12 17.02.2022
Роботу Нацкомісії зі стандартів державної мови відновлено

Роботу Нацкомісії зі стандартів державної мови відновлено

11:42 17.02.2022
Рада працюватиме у пленарному режимі 21-25 лютого

Рада працюватиме у пленарному режимі 21-25 лютого

23:10 15.02.2022
ПриватБанк відновив роботу після DDoS-атак

ПриватБанк відновив роботу після DDoS-атак

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із Макроном жорсткі санкції ЄС проти РФ, Україна вимагає відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони

Зеленський: Озброєний десант на Гостомель заблоковано, надано наказ на знищення

Україна призупинила атаки РФ, діє оперативна пауза - Зеленський

У Києві оголошують комендантську годину з 22.00 до 7.00, транспорт у цей час не працюватиме - Кличко

Спроба захоплення Росією Чорнобильської АЕС – оголошення війни Європі - Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський: проти Росії вже почали запроваджувати санкції – найпотужніші у світовій історії

Зеленський обговорив із Макроном жорсткі санкції ЄС проти РФ, Україна вимагає відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони

Зеленський: Озброєний десант на Гостомель заблоковано, надано наказ на знищення

Росія застосувала бойову авіацію проти захисників острова Зміїний, українська армія утримує оборону – Держприкордонслужба

У Києві та Київській області оголошують комендантську годину з 22:00 до 7:00 ранку, транспорт у цей час не працюватиме

Україна призупинила атаки РФ, діє оперативна пауза - Зеленський

В УВКБ ООН попередили про можливі серйозні гуманітарні наслідки через ситуацію в Україні

МВС попереджає про спроби проникнення диверсантів до силових підрозділів України чи органів влади

Запеклі бої тривають на Донецькому та Луганському напрямках, під ударом Генічеськ, Каховка, ЗСУ чинять активний опір і відкидають противника - Подоляк

У Києві оголошують комендантську годину з 22.00 до 7.00, транспорт у цей час не працюватиме - Кличко

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА