Пункти пропуску на західному кордоні працюють у штатному режимі, зростає кількість тих, хто виїжджає з країни, - Держприкордонслужба України

Ситуація у пунктах пропуску на західному кордоні залишається стабільною, спостерігається збільшення інтенсивності руху через пункти пропуску, повідомляє Державна прикордонна служба України у Facebook.

Зазначається, що пропуск осіб і транспортних засобів здійснюється встановленим порядком, відповідно до чинного законодавства.

"Наразі жодних обмежень щодо виїзду громадян України за кордон, за винятком визначених законодавством випадків, немає. Пропускні операції здійснюються ритмічно. Конфліктних ситуацій не виникало. Місцями виникають технічні затримки у роботі баз даних Держприкордонслужби, митниці, а також на суміжному боці", - зазначено в повідомленні.

Відзначається пожвавлення руху на виїзд із України у пунктах пропуску "Грушів", "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині", "Смільниця" на кордоні з Польщею, де перебувають від 80 до 230 легкових автомобілів.

На кордоні зі Словаччиною поблизу двох автомобільних пунктів пропуску перебувають приблизно по 70-80 автомобілів.

Перетину кордону до Угорщини у п'яти пунктах пропуску очікує майже 300 автомобілів.

На виїзд до Румунії у трьох пунктах пропуску очікують своєї черги понад 350 легкових автомобілів.