Частину території Херсонської області окуповано агресором - ОДА

Російські війська у четвер захопили низку населених пунктів Херсонської області, серед яких Генічеськ, Олешки, Каховка та інші, повідомляє пресслужба Херсонської облдержадміністрації.

"Генічеський район: усі державні структури перейшли під контроль загарбників… Бериславський район: велика колона бронетехніки перетнула Каховську ГЕС і попрямувала у бік Великої Олександрівки… Каховський район: військова техніка стоїть у місті Нова Каховка. Захоплено Каховську ГЕС та переправи через Північно-Кримський канал… Херсонський район: Інформація часткова. Олешки під контролем російських військ... Переправа через Дніпро під контролем загарбників", - йдеться у повідомленні.