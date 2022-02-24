Події

16:58 24.02.2022

Частину території Херсонської області окуповано агресором - ОДА

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Російські війська у четвер захопили низку населених пунктів Херсонської області, серед яких Генічеськ, Олешки, Каховка та інші, повідомляє пресслужба Херсонської облдержадміністрації.

"Генічеський район: усі державні структури перейшли під контроль загарбників… Бериславський район: велика колона бронетехніки перетнула Каховську ГЕС і попрямувала у бік Великої Олександрівки… Каховський район: військова техніка стоїть у місті Нова Каховка. Захоплено Каховську ГЕС та переправи через Північно-Кримський канал… Херсонський район: Інформація часткова. Олешки під контролем російських військ... Переправа через Дніпро під контролем загарбників", - йдеться у повідомленні.

Теги: #війна #херсонська_область
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