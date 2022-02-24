Кількість жертв обстрілу військової частини на Одещині досягла 22 осіб - обладміністрація

Кількість жертв атаки на військову частину в с. Липецьке на Одещині досягла 22 людей, пошук загиблих та постраждалих завершено, повідомляє пресслужба Одеської обласної державної адміністрації.

"Оновлена інформація… Рятувальниками завершено розбір завалів - 22 загиблих (11 чоловіків та 11 жінок) унаслідок військового удару на військову частину… Як повідомляють у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, силами співробітників ДСНС із-під завалів врятовано шістьох людей, госпіталізовано до Подільської міської лікарні. Роботи з виявлення загиблих та поранених завершено", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про 18 загиблих, вісьмох чоловіків і десятьох жінок.