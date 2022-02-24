Події

15:39 24.02.2022

В Охтирці тривають бої, російські війська контролюють частину траси М02 та зайшли до Сум - голова ОДА

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Російські війська взяли під контроль ділянку траси М02 Київ-Москва в межах Сумської області, точаться бої в Охтирці, російські техніка та військові зайшли до Сум, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Ситуація сьогодні на території Сумської області складна. Наразі відбуваються бої в місті Охтирка, в Конотопі був бій, біля Сум, місто Глухів пройшли "транзитом"... Російські війська контролюють трасу від кордону з РФ - трасу Київ-Москва - до Чернігівської області, до Батурина точно", - сказав голова обладміністрації Дмитро Живицький у відеозверненні на сайті обладміністрації у Facebook.

Також, за його словами, складна ситуація у місті Білопіллі, Бурині та інших населених пунктах Сумської області.

"Збройні сили України дають відсіч. Ворог у разі отримання серйозної відповіді починає відступати, є загиблі та поранені з боку країни-агресора. Станом на сьогодні техніка та військові вже, за нашою інформацією, зайшли до Сум. Тому прошу всіх вжити заходів щодо забезпечення власної безпеки", - повідомив він.

За словами голови обладміністрації, вживаються всі заходи для належного життєзабезпечення області. "На жаль, є пошкодження на території області - газопроводи, які горять, і наразі немає можливості у газової служби виїхати туди, тому що ми боїмося за здоров'я людей", - додав Живицький.

Теги: #сумська_область
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