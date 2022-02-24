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14:50 24.02.2022

Найближчими днями в Україні температура не зміниться, невеликі опади очікуються на сході

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Найближчими днями в Україні температура не зміниться, невеликі опади очікуються на сході

Найближчої доби, 25 лютого, на південному сході України очікуються невеликі опади, на решті території збережеться переважно суха погода, повідомляє Укргідрометцентр.

У південно-східних областях невеликий дощ, уночі із мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с, у західних та північних областях південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на Закарпатті 0-5° морозу, вдень 4-10° тепла, у східних областях 2-7° тепла.

У Києві без істотних опадів. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 25 лютого найвища температура вдень була 15,5° тепла у 1990 році, найнижча вночі 20,7° морозу у 1917 році.

У суботу, 26 лютого, у східних, південно-східних та північно-східних областях очікується невеликий дощ, уночі із мокрим снігом, на решті території без опадів. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у західних областях 1-6° морозу; вдень 4-9° тепла, на півдні до 12°, у східних областях 2-7° тепла.

У Києві без опадів. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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