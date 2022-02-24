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13:44 24.02.2022

НАТО закликало Путіна негайно припинити війну з Україною

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НАТО закликало Путіна негайно припинити війну з Україною

Північноатлантична Рада НАТО виступила із заявою, в якій закликала Росію негайно припинити війну проти України.

Відповідну заяву поширено в четвер у Брюсселі.

"Ми рішуче засуджуємо жахливий напад Росії на Україну, абсолютно невиправданий і нічим не спровокований. Наші думки з усіма загиблими і пораненими, з народом України. Ми також засуджуємо Білорусь за те, що вона допустила цю атаку. Цей новий напад є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН, і повністю суперечить зобов'язанням Росії за Гельсінським Заключним актом, Паризькою хартією, Будапештським меморандумом та Основоположним актом Росія-НАТО. Це є актом агресії проти незалежної мирної країни", - йдеться в заяві.

Союзники запевнили у підтримці народу України та її законного, демократично обраного президента, парламенту та уряду.

"Ми завжди повністю підтримуватимемо територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами. Ми закликаємо Росію негайно припинити свої воєнні дії та вивести всі свої сили з території України та навколо неї, повністю дотримуватися міжнародного гуманітарного права та надати безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ і допомогу всім, хто її потребує", - заявили союзники.

Вони також знову заявили, що рішуче засуджують рішення Росії визнати сепаратистські регіони на сході України, що ще більше порушує суверенітет і територіальну цілісність України та суперечить Мінським угодам, підписаним Росією.

"Союзники ніколи не приймуть цього незаконного визнання. Ми рішуче закликаємо Росію звернути з обраного нею шляху насильства та агресії. Керівники Росії мають нести повну відповідальність за наслідки своїх дій. Росія заплатить дуже високу економічну та політичну ціну. НАТО продовжить тісну координацію з відповідними зацікавленими сторонами та іншими міжнародними організаціями, включно з ЄС", - запевнили союзники.

Вони констатували, що протягом всієї кризи НАТО, союзники та наші партнери доклали всіх зусиль для продовження дипломатії та діалогу з Росією, зокрема на найвищому рівні, і внесли багато суттєвих пропозицій щодо зміцнення безпеки всіх країн у євроатлантичному регіоні.

"Ми неодноразово запрошували Росію до переговорів у Раді Росія-НАТО. Росія досі не відповіла взаємністю. Це Росія, і лише Росія обрала ескалацію. Дії Росії становлять серйозну загрозу євроатлантичній безпеці і матимуть геостратегічні наслідки. НАТО продовжить уживати всіх необхідних заходів для гарантування безпеки та оборони всіх союзників. Ми розгортаємо додаткові оборонні сухопутні та повітряні сили у східній частині Альянсу, а також додаткові морські засоби. Ми підвищили готовність наших сил реагувати на всі непередбачувані обставини", - йдеться в заяві.

Теги: #нато #путін #заява
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