Події

09:51 24.02.2022

Порошенко: За три дні Україна зможе розраховувати на позицію зарубіжних партнерів

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Порошенко: За три дні Україна зможе розраховувати на позицію зарубіжних партнерів

Україна за три дні зможе розраховувати на позицію міжнародних партнерів, яка сприятиме посиленню оборони, вважає співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Петро Порошенко.

"Найскладніше - це буде протриматися перші три дні, тому що потім ми матимемо позицію наших партнерів, яка дасть нам змогу значно посилити нашу оборону. Я твердо переконаний, що ми протримаємось", - сказав Порошенко журналістам біля будівлі парламенту.

Теги: #порошенко #партнери
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