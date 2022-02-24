Порошенко: За три дні Україна зможе розраховувати на позицію зарубіжних партнерів

Україна за три дні зможе розраховувати на позицію міжнародних партнерів, яка сприятиме посиленню оборони, вважає співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Петро Порошенко.

"Найскладніше - це буде протриматися перші три дні, тому що потім ми матимемо позицію наших партнерів, яка дасть нам змогу значно посилити нашу оборону. Я твердо переконаний, що ми протримаємось", - сказав Порошенко журналістам біля будівлі парламенту.