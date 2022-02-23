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21:12 23.02.2022

МТСБУ провело навчання для співробітників Укртрансбезпеки

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МТСБУ провело навчання для співробітників Укртрансбезпеки

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) провело навчання нових інспекторів Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки), повідомляється на сайті об'єднання.

Відповідно до законодавства, Укртрансбезпеки здійснює державний нагляд за дотриманням ліцензійних умов у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.

Під час навчання начальник Управління превентивної діяльності МТСБУ Олександр Соскін виклав 147 учасникам основні принципи та поняття обов’язкового страхування цивільної відповідальності, розповів про ознаки, які вирізняють фальшиві чи фальсифіковані бланки страхових полісів. Особливу увагу слухачів було звернено на використання ЦБД (централізованої бази даних) МТСБУ під час перевірки полісу та детально продемонстровано механізм отримання інформації з бази.

Генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко зазначив, що під час проведення тендерів на страхові послуги будь-які компанії, державні та недержавні, можуть звернутися за детальною консультацією до працівників МТСБУ, зокрема, щоб отримати розрахунки нормативно встановлених страхових платежів на свій автопарк. Бюро також надає інформацію про наявність чинної ліцензії у страховика ОСЦПВ, його членства в Бюро, наявність заборгованості із внесків до фондів Бюро тощо.

"У такий спосіб ми сприяємо українському бізнесові в обранні надійного страхового партнера з ОСЦПВ, співробітництво з яким залишить позитивне враження та посилить довіру до страхування", - зазначив він.

Теги: #навчання #мтсбу
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