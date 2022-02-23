Події

18:57 23.02.2022

Кулеба: Є останній шанс для дій, щоб зупинити Росію

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Кулеба: Є останній шанс для дій, щоб зупинити Росію

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на засіданні Генасамблеї ООН заявив про останній шанс для дій, щоб зупинити агресію Росії.

Виступаючи на засіданні Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку в середу, Кулеба заявив: "Я попереджаю кожну націю у цій шановній залі. Ніхто не зможе пересидіти цю кризу, якщо Путін вирішить, що може рухатися вперед зі своєю агресією проти України. Ваші уряди та ваш народ зіткнуться із болючими наслідками разом із нашим урядом і народом. Ось чому ми маємо використати цей останній шанс для дій і зупинити Росію там, де вона є. Зрозуміло, що президент Путін сам не зупиниться".

Глава МЗС поінформував, що Росія демонструє ознаки готовності до подальшої ескалації своєї агресії проти України, і залишається мало часу, щоб зупинити та стримати її.

"Кожна година бездіяльності наразі - це загроза життю українців, причому не лише військових, а й мирних жителів, зокрема жінок та дітей", - зазначив Кулеба.

Міністр заявив, що наразі ми перебуваємо в епіцентрі найбільшої безпекової кризи в Європі з часів Другої світової війни. Крім того, він назвав обвинувачення Росії на адресу України абсурдними.

"Україна ніколи нікому не погрожувала і ні на кого не нападала. Україна ніколи не планувала і не планує таких дій. Україна ніколи не планувала і не планує жодного військового наступу на Донбасі. Жодних провокацій та диверсій", - наголосив він.

Кулеба запевнив, що Україна, як і раніше, віддана політичному та дипломатичному врегулюванню і разом із партнерами докладає максимум зусиль для зниження напруженості та підтримки ситуації в руслі дипломатичного діалогу.

Теги: #агресія_рф #генасамблея_оон #кулеба
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