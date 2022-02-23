Події

18:19 23.02.2022

ЄС упровадив санкції проти 351 депутата Держдуми та ще 27 високопоставлених осіб та організацій

1 хв читати
ЄС упровадив санкції проти 351 депутата Держдуми та ще 27 високопоставлених осіб та організацій

Євросоюз упровадив санкції проти 351 депутата Держдуми РФ, який проголосував за звернення до президента Росії Володимира Путіна про визнання незалежності "Донецької та Луганської народних республік", та ще проти 27 високопоставлених осіб та організацій, йдеться у заяві, поширеній у середу у Брюсселі.

"Рада ЄС сьогодні ухвалила рішення щодо пакету заходів у відповідь на рішення Російської Федерації визнати непідконтрольні уряду території Донецької та Луганської областей України як незалежні утворення і на подальше рішення про відправлення туди російських військ", - йдеться у комюніке.

Обмежувальні заходи торкнулися 351 депутата Держдуми РФ та 27 високопоставлених осіб та організацій. Заходи включають заморожування активів та заборону на надання коштів особам та організаціям, включеним до переліку, а також заборону на поїздки і транзит через територію ЄС.

ЄС також упровадив санкції для обмеження доступу РФ до фінансових ринків та капіталів.

Йдеться про "секторальну заборону на фінансування РФ, її керівництва та Центробанку". "Обмежуючи можливості Росії та її керівництва отримувати доступ до капіталів та фінансових ринків ЄС, Євросоюз прагне обмежити фінансування агресивних російських політик", - наголошується у документі.

Теги: #єс #санкції #держдума
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:42 23.02.2022
ЄС продовжив санкції для Януковича та його шести соратників

ЄС продовжив санкції для Януковича та його шести соратників

13:26 23.02.2022
Посли ЄС схвалили новий пакет санкцій для РФ за подальшу агресію проти України

Посли ЄС схвалили новий пакет санкцій для РФ за подальшу агресію проти України

11:16 23.02.2022
Рада підтримала запровадження санкцій проти причетних до визнання "ДНР"/"ЛНР" політиків та чиновників РФ

Рада підтримала запровадження санкцій проти причетних до визнання "ДНР"/"ЛНР" політиків та чиновників РФ

10:53 23.02.2022
Україна закликає партнерів запровадити більше санкцій проти РФ - Кулеба

Україна закликає партнерів запровадити більше санкцій проти РФ - Кулеба

10:06 23.02.2022
Велика Британія наразі не бачить "повномасштабного вторгнення" РФ в Україну, але підготувала на цей випадок санкції - Трасс

Велика Британія наразі не бачить "повномасштабного вторгнення" РФ в Україну, але підготувала на цей випадок санкції - Трасс

07:55 23.02.2022
Стратегія впровадження санкцій проти РФ хвилями може працювати, якщо це продовжуватиметься стійко – Кулеба

Стратегія впровадження санкцій проти РФ хвилями може працювати, якщо це продовжуватиметься стійко – Кулеба

07:51 23.02.2022
Байден оголосив про санкції проти ВЕБу і Промзв’язокбанку, суверенного боргу РФ

Байден оголосив про санкції проти ВЕБу і Промзв’язокбанку, суверенного боргу РФ

07:22 23.02.2022
США продовжать ескалувати санкції, якщо Росія ескалує свою агресію проти України – Блінкен

США продовжать ескалувати санкції, якщо Росія ескалує свою агресію проти України – Блінкен

07:07 23.02.2022
США, якщо буде необхідність, будуть готові запроваджувати санкції проти Сбербанку, ВТБ

США, якщо буде необхідність, будуть готові запроваджувати санкції проти Сбербанку, ВТБ

07:03 23.02.2022
Японія запроваджує низку санкцій проти РФ у відповідь на визнання т.зв. ДНР і ЛНР

Японія запроваджує низку санкцій проти РФ у відповідь на визнання т.зв. ДНР і ЛНР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Генасамблеї ООН Кулеба нагадав про прохання України розмістити миротворчу місію

На Донбасі загинув український військовий, ще один зазнав бойової травми

Чергова масова DDoS-атака розпочалася на Україну - глава Мінцифри

Ердоган заявив Путіну, що не схвалює порушення територіальної цілісності України

Низка державних сайтів в Україні не працює

ОСТАННЄ

Кулеба: Є останній шанс для дій, щоб зупинити Росію

У Станиці Луганській унаслідок обстрілу загорівся житловий будинок

РФ має надати Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні та СММ ОБСЄ доступ у Крим - Кулеба

Найближчим часом можуть бути скасовані деякі карантинні обмеження - Ляшко

На Генасамблеї ООН Кулеба нагадав про прохання України розмістити миротворчу місію

МЗС Фінляндії закликало громадян країни залишити Україну, посольство переїхало до Львова

Президент Євроради скликає 24 лютого спеціальний саміт ЄС через агресію Росії

Повідомлення про мінування Ради не підтвердилося

На Донбасі загинув український військовий, ще один зазнав бойової травми

Найближчої доби в Україні утримається тепла погода, можливі невеликі опади

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА