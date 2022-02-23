На Генасамблеї ООН Кулеба нагадав про прохання України розмістити миротворчу місію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав про прохання України розмістити миротворчу місію ООН.

"Підтверджую, що Україна кілька років тому пропонувала розмістити в Україні миротворчу місію ООН. Досі Рада безпеки ООН не ухвалила необхідних рішень", - сказав Кулеба, виступаючи на засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку в середу.

За його словами, Україна пропонує поєднувати жорстку санкційну політику та зміцнення України зі збереженням відкритих дипломатичних каналів, щоб переконати Росію знизити ескалацію та обрати шлях дипломатії.

"Ми закликаємо держави-члени використовувати всі доступні засоби для захисту України та стримування Росії. Будь-які дії, які ви можете зробити, будуть оцінені. Ми вдячні за дії, яких уже вжили наші партнери. Ми очікуємо, що міжнародна спільнота зробить усе можливе, щоб загасити вогонь у центрі Європи, який ось-ось розгориться", - зазначив Кулеба.

Він додав, що "російська криза безпеки" має завершитися поверненням Росії на шлях дипломатії.

"Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації не визнавати жодної зміни статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України й утримуватися від будь-яких дій, які можуть бути витлумачені як визнання будь-якого такого зміненого статусу", - наголосив міністр.

Кулеба додав, що відсутність належної реакції або нейтральна позиція лише сприятимуть подальшій ескалації та стражданням.

"І, на жаль, це не обмежуватиметься кордонами та територією України", - зазначив він.

Кулеба зазначив, що активна дипломатія, сильний політичний меседж, жорсткі економічні санкції та посилення України все-таки можуть змусити Москву відмовитися від агресивних планів, а швидкі та рішучі дії ООН можуть повернути цій організації провідну роль у цей тяжкий історичний момент.