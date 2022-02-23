Події

17:27 23.02.2022

На Донбасі загинув український військовий, ще один зазнав бойової травми

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На Донбасі загинув український військовий, ще один зазнав бойової травми

Російські найманці здійснили 59 порушень режиму припинення вогню з початку доби, загинув один український військовослужбовець, ще один дістав бойове травмування, повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил (ООС).

"Станом на 17:00 23 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 59 обстрілів, 54 із яких із застосуванням важкого озброєння", - зазначено у повідомленні у Facebook у середу.

Зокрема, російські найманці п'ять разів обстріляли позиції українських захисників поблизу Новотошківського; тричі поблизу Щастя - з БМ-21 "Град", артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм; поблизу Золотого - з артилерії калібру 122 мм; сім разів поблизу Південного, сім разів поблизу Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; п'ять разів поблизу Мар'їнки, чотири рази поблизу Авдіївки та Станиці Луганської з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

"Унаслідок обстрілу один український військовослужбовець дістав поранення несумісні з життям. Ще один - бойове травмування. Командування об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого".

Теги: #обстріли #оос
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