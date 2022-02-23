Президент Литви: Жодна країна не має права підривати суверенність країни через її бажання приєднатися до НАТО

Жодна країна світу не має права підривати суверенність країни через її бажання приєднатися до НАТО, ми не можемо дозволити, щоб військова сила та військова загроза стали вирішальним фактором, повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

"НАТО також має дати чіткий сигнал, що змін у політиці свободи приєднання не буде, це не змінюється, і жодна країна світу не має права підривати суверенність будь-якої країни через її бажання приєднатися до альянсу. Ми не можемо дозволити, щоб військова сила та військова загроза стали вирішальним фактором", - сказав Науседа на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і президентом Польщі Анджеєм Дудою в Києві в середу.