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16:22 23.02.2022

Тимошенко: Зняття обмежень на фінансування армії – це перший крок

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Тимошенко: Зняття обмежень на фінансування армії – це перший крок

Ухвалення Верховною Радою змін до Бюджетного кодексу, які знімають обмеження на фінансування армії, дасть змогу суттєво посилити Збройні сили України, вважає лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Україна мусить покладатися на себе. І насамперед нашою силою, нашою надією, нашим захистом є наша славна армія, наші Збройні сили. Відтепер обмежень щодо фінансування української армії, ЗСУ та системи оборони не існуватиме", – наголосила Тимошенко, повідомляє пресслужба партії.

Вона зазначила, що законопроект №7100 напередодні підтримали всі лідери фракцій. Документ дасть змогу суттєво посилити українську армію, надавши пріоритет у її фінансуванні.

"Наша команда запропонувала шлях, який іще ніколи не використовувався в Україні, але він дасть поштовх до вирішення питання. На період військової агресії ухвалений закон передбачає, що всі 100% казначейського рахунку, всі 100% доходів бюджету перебувають у розпорядженні уряду, і він зможе своїм рішенням виділити необхідні на оборону й армію кошти", – пояснила вона.

Також вона додала, що 355 нардепів підтримали пропозицію про невідкладне підписання законопроекту №7100 головою Верховної Ради та направлення на підпис президентові.

"Це перший крок, який ми зараз зробили, і будемо надалі робити, щоб запрацював наш військово-промисловий комплекс і країна відчула, що наші Збройні сили посилюються щодня", - Юлія Тимошенко.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні 23 лютого внесла до прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України зміни, згідно з якими деякі норми кодексу не застосовуються. Депутати ввели в кодекс нову статтю, згідно з якою "у зв'язку з посиленням збройної агресії Російської Федерації проти України, визнанням (РФ - ІФ) самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України та з метою забезпечення здійснення видатків на національну безпеку й оборону встановити, що у 2022 році" не застосовуються деякі норми кодексу, зокрема ст. 23 про обов'язкове узгодження з парламентським комітетом з питань бюджету рішення Кабміну про перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів із бюджету.

Теги: #тимошенко #фінансування #армія
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