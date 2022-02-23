У регіонах у рамках дії закону про НС буде створено обласні штаби - Кирило Тимошенко

У період дії надзвичайного стану в Україні на місцях діятимуть обласні оперативні штаби, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"В областях діятимуть оперативні штаби під головуванням голів ОДА. До складу штабів входитимуть представники військових, органів системи МВС, міські голови, керівники органів місцевого самоврядування. Всі керівники областей перебувають на своїх робочих місцях і працюють 24/7", - написав Тимошенко в соцмережі Facebook за підсумками селекторної наради в середу.

Він уточнив, що комендантська година на територіях областей і міст не впроваджуватиметься доти, доки не буде ухвалено відповідне рішення. Також у період дії режиму надзвичайного стану буде встановлено посилений контроль в'їздів і виїздів із території міст і областей, може обмежуватися рух транспортних засобів і здійснюватися їх огляд, буде заборонено проведення масових заходів і мітингів.