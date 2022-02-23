Події

11:50 23.02.2022

На Донбасі станом на 11:00 зафіксовано 25 обстрілів – штаб ООС

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На Донбасі станом на 11:00 зафіксовано 25 обстрілів – штаб ООС

Російські найманці 25 разів порушили режим припинення вогню від початку доби, 21 із яких із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, українські військовослужбовці не постраждали, повідомили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

"Станом на 11-ту годину ранку 23 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 25 обстрілів, 21 з яких із застосуванням важкого озброєння", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Зокрема, російські найманці обстріляли позиції українських захисників поблизу Новотошківського – з БМ-21 "Град", артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, Золотого, Попасної, Маріуполя – з артилерії калібру 122 мм, Південного – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Пісків зафіксовано БПЛА із застосуванням ВОГ-17.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.

Теги: #обстріли #оос
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