Місія МВФ із другого перегляду програми stand-by для України розпочинає роботу в середу

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає у середу обговорення з владою України другого перегляду програми stand by, підтримуваного МВФ, ідеться у заяві постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.

"Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн режимі", - уточнив він.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль минулого тижня анонсував завершення другого перегляду програми stand-by наприкінці лютого-початку березня.

МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand-by загальним обсягом близько $5 млрд, відразу надавши перший транш фінансування обсягом $2,1 млрд. Було заплановано чотири перегляди виконання умов програми для виділення інших чотирьох траншів.

Проте обумовлений графік було порушено, а фінансування тривалий час було призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань. Лише в листопаді 2021 року МВФ надав Україні другий транш розміром SDR500 млн в еквіваленті $699 млн і вирішив продовжити дію програми до червня 2022 року.

Оновлена програма передбачає ще два перегляди, за підсумками яких Україна може отримати третій і четвертий транші - відповідно SDR500 (близько $700 млн) і SDR1,1 млрд.