Події

07:24 23.02.2022

Путін відкинув і розірвав Мінські угоди - держсекретар США

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Путін відкинув і розірвав Мінські угоди - держсекретар США

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що з вжитих президентом Росії Володимиром Путіним дій видно, що він відкинув і, за фактом, розірвав Мінські угоди.

"Що стосується "нормандського формату", це питання краще поставити президенту Путіну. Наскільки ми бачимо з дій, які він зробив, він відкинув і, по факту, розірвав Мінські угоди, для просування яких "нормандський формат" був створений. Тож якщо Росія взагалі серйозно налаштована на розв’язання конфлікту, який вона створила на Донбасі, виконуючи угоди, які вона підписала - Мінські угоди, то вона демонструє абсолютно зворотне", - сказав Блінкен на брифінгу за результатами переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Вашингтоні у вівторок.

Теги: #росія #угоди #блінкен
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