У ВР створять штаб оборони - Арахамія

У Верховній Раді буде створено штаб оборони, повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Домовилися створити штаб у парламенті з оборони", - повідомив Арахамія журналістам після зустрічі лідерів та груп фракцій із президентом Володимиром Зеленським увечері у вівторок.

За словами Арахамії, члени штабу регулярно збиратимуться, "напрацьовуватимуть рішення і з ними йтимуть до президента".

"Разом із президентом це обговорюємо і потім ухвалюємо в парламенті", - розповів нардеп.