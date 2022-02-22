Події

21:11 22.02.2022

У ВР створять штаб оборони - Арахамія

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У ВР створять штаб оборони - Арахамія

У Верховній Раді буде створено штаб оборони, повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Домовилися створити штаб у парламенті з оборони", - повідомив Арахамія журналістам після зустрічі лідерів та груп фракцій із президентом Володимиром Зеленським увечері у вівторок.

За словами Арахамії, члени штабу регулярно збиратимуться, "напрацьовуватимуть рішення і з ними йтимуть до президента".

"Разом із президентом це обговорюємо і потім ухвалюємо в парламенті", - розповів нардеп.

Теги: #рада #оборона #штаб
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