Події

20:45 22.02.2022

На Донбасі внаслідок обстрілу загинув боєць ЗСУ - радник глави МВС

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На Донбасі внаслідок обстрілу загинув боєць ЗСУ - радник глави МВС

Поблизу селища Новотроїцького Волноваського району Донецької області під час обстрілу з боку російських найманців загинув український військовослужбовець, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Увечері 22 лютого поблизу селища Новотроїцьке Волноваського району під час обстрілу з боку незаконних збройних формувань загинув військовослужбовець в/ч А-0536 Збройних сил України Слівка. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя", - написав він у Telegram-каналі.

 

Теги: #донбас #зсу #загиблий
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