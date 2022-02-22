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19:30 22.02.2022

Ахметов закликає до єдності перед загрозою й оголошує про сплату СКМ податків наперед на 1 млрд грн

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Ахметов закликає до єдності перед загрозою й оголошує про сплату СКМ податків наперед на 1 млрд грн

Бізнесмен Рінат Ахметов закликає до єдності влади, бізнесу, громадян України та оголошує про сплату компанією СКМ податків наперед на суму 1 млрд грн.

"Я неодноразово говорив і повторюю знову, що наша спільна мета – сильна, мирна, незалежна, цілісна Україна у визнаних міжнародним правом кордонах. Кожен на своїй ділянці має зробити все для посилення країни", - йдеться у його коментарі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Загроза вторгнення потребує максимального єднання. Це стосується і влади, і бізнесу, і всіх без винятку громадян України. Єдність зараз – питання виживання країни", - заявив Ахметов.

На його думку, "зараз Україні як ніколи потрібна стабільність державних фінансів. Бізнес має допомогти державі в цьому. Бізнес СКМ сплатить податки наперед – на суму 1 млрд грн".

"Хочу наголосити – хоч якими страшними сценаріями нас лякали б, підприємства групи СКМ здійснюватимуть усі інвестиції, про які ми говорили у планах на 2022 рік. Зокрема, в Маріуполі", - йдеться в коментарі.

"Але найголовніша наша цінність - це люди. Я переконаний, допомогу людям бізнес має розділити з державою. Я вже дав розпорядження моєму благодійному фонду. У разі потреби вони допомагатимуть з евакуацією, медикаментами, усім, що буде необхідно. Ми зробимо все, щоб не допустити гуманітарної катастрофи. Куди саме вони будуть спрямовані, вирішить мій благодійний фонд спільно з бізнесами, місцевою та центральною владою", - сказав він.

Теги: #рф #ахметов #україна #загроза
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