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19:03 22.02.2022

Росія надасть військову допомогу ДНР і ЛНР

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Росія надасть військову допомогу ДНР і ЛНР

Президент РФ Володимир Путін заявляє, що Росія виконуватиме взяті на себе зобов'язання щодо військової допомоги т.зв. "ДНР" і "ЛНР".

"Оскільки там відбувається конфлікт, ми цим рішенням явно даємо зрозуміти, що ми, у разі потреби, маємо намір виконувати взяті на себе зобов'язання, надаватимемо цим республікам відповідну, зокрема й військову допомогу", - заявив Путін у вівторок журналістам.

Він також заявив, що російські війська необов'язково увійдуть до "ДНР" та "ЛНР" найближчим часом, а питання про дії збройних сил на їхніх територіях пов'язав із тим, як складеться ситуація "на землі".

"По-перше, я не сказав, що війська зараз прямо туди підуть після нашої з вами зустрічі тут. Перше. Друге: передбачати якусь конкретну канву можливих дій взагалі неможливо. Це залежить від конкретної ситуації, яка складається на місці, що називається, на землі", - сказав Путін журналістам у вівторок, відповідаючи на запитання, до яких кордонів дійдуть російські війська.

Путін стверджує, що визнання т.зв. "ДНР" та "ЛНР" Росією продиктовано тим, що Київ заявив про небажання виконувати мінські домовленості

"З Мінського комплексу заходів щодо врегулювання ситуації на південному сході України, так вони звучать, ми не просто займалися цим сім чи вісім років, а були авторами документів. І тому ми були зацікавлені у реалізації цього комплексу заходів", - заявив Путін.

За його словами, ці домовленості були реальним рухом для врегулювання мирними засобами.

Проте "мінські домовленості було вбито задовго до вчорашнього визнання" "ДНР/ЛНР", убито "не нами, не представниками цих республік, а чинною київською владою", заявив Путін.

 

 

Теги: #путін #днр #лнр
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