СБУ оприлюднила розмови бойовиків "Л/ДНР", які днями обстрілювали мирне населення на сході України

Служба безпеки України оприлюднила аудіозаписи розмов бойовиків "Л/ДНР", які днями обстрілювали населення окупованих територій Донбасу: вони визнають, що самі влаштовують провокації та обстріл мирного населення, обговорюють накопичення російських військ.

"Співробітники СБУ отримали розмови бойовиків так званих ЛНР та ДНР, які у лютому 2022 року розпочали ескалацію подій на Донбасі", - йдеться в повідомленні СБУ, розміщеному у вівторок на сайті відомства.

У СБУ уточнюють, що на оприлюднених записах чути, як терористи та жителі тимчасово окупованих територій між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення, обговорюють накопичення російських військ, у тому числі із залученням чеченців "полку Кадирова", дивуються, що ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків, розповідають, що самі ж бойовики влучили "в будку в Росії" (пізніше ФСБ назвала це "обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області").

Також, згідно із записами, бойовики підтверджують, що їхні снаряди потрапили у Луганську ТЕС, унаслідок чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- та теплопостачання.

"Вказані розмови вдалося отримати під час контррозвідувальної роботи СБУ, яка ведеться для відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що матеріали розсекретили та оприлюднили із дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.

"Заходи з викриття і документування зловмисників проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні відомства.

Аудіозаписи розміщено на сайті СБУ.