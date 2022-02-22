Події

16:51 22.02.2022

Саакашвілі вимагає від грузинської влади лікування за кордоном, інакше погрожує продовжити голодування

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Саакашвілі вимагає від грузинської влади лікування за кордоном, інакше погрожує продовжити голодування

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі висуває нову вимогу владі - направити його на лікування в іншу країну, інакше погрожує не припиняти оголошеного голодування, повідомила журналістам депутат парламенту, одна з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ека Херхеулідзе.

"Міхеілу Саакашвілі потрібне, і він вимагає лікування за кордоном. Йому потрібна термінова медична допомога, яку неможливо надати в пенітенціарній системі", - заявила Херхеулідзе, яка зустрілася у вівторок із Саакашвілі у Руставській в'язниці.

Напередодні на судовому процесі Саакашвілі заявив, що українське МЗС зажадало перевести його в Україну з метою лікування. "Повідомляю для тих, хто каже, що Україна не вимагає переведення Саакашвілі. (...) Українське МЗС від імені керівництва зажадало мого переведення з метою лікування в Україні", - заявив Саакашвілі.

Представник правлячої партії "Грузинська мрія", віцеспікер парламенту Гіоргій Вольський заявив журналістам, що чергове голодування Саакашвілі "сідає у стратегію його партії "Єдиний національний рух" - у сьогоднішній ситуації навколо України завдати найбільшої шкоди Грузії, звернути на неї негативну увагу світової спільноти ". "Здоров'ю і тим паче життю Саакашвілі в ув'язненні нічого не загрожує", - сказав Вольський.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали у Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий госпіталь у місті Горі, де він припинив голодування.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення – сфальсифікованими.

Теги: #голодування #саакашвілі #грузія
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