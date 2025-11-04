Підозрюваний до причетності в підриві "Північного потоку" українець Кузнецов оголосив голодування в італійській в’язниці

Громадянин України Сергій Кузнецов, арештований в Італії за підозрою в причетності до підриву газопроводів "Північний потік", оголосив про голодування. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини (омбудсман) Дмитро Лубінець, зазначивши, що взяв ситуацію під особистий контроль.

"Від адвоката стало відомо, що громадянина України Сергія Кузнецова, якого заарештували за підозрою в причетності до підриву газопроводів "Північний потік", утримують у в’язниці суворого режиму без забезпечення належних санітарних умов, доступу до дієтичного харчування, інформації та можливості контактів із родиною. Такі обставини є неприйнятними та суперечать Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", - написав Лубінець в телеграм-каналі.

Він нагадав, що польський суд нещодавно виправдав іншого громадянина України, якого звинувачували за аналогічними обставинами у "справі Північних потоків".

"Це рішення підтверджує відсутність належної доказової бази в подібних звинуваченнях, і має бути враховане судами інших держав-членів ЄС", - наголосив омбудсман.

Він заявив, що звернувся до Омбудсмана Італії та регіону Лаціо Маріно Фарделлі з проханням забезпечити дотримання базових прав і належних умов утримання українця.

"Завтра представники українського консульства та Офісу Омбудсмана прибудуть до місця утримання Сергія Кузнєцова, щоб перевірити умови тримання, стан здоров’я та надати необхідну підтримку", - повідомив Лубінець.