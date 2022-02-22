Події

14:41 22.02.2022

ЄС залучає свої кіберсили для підтримки України

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ЄС залучає свої кіберсили для підтримки України

Для підтримки України залучено очолювані Литвою кібернетичні сили швидкого реагування (КСШР) Євросоюзу, повідомив віцеміністр оборони Литви Маргіріс Абукявічюс.

"У відповідь на прохання України Литва, Нідерланди, Польща, Естонія, Румунія і Хорватія активують КСШР, які допоможуть відомствам країни боротися з викликами кібернетичної безпеки", - написав він у Twitter.

КСШР діють з 2019 року, керує ними Литва.

Як повідомляє Міноборони Литви, кібернетична команда швидкого реагування, яка несе чергування постійно, крім інших завдань, може бути задіяна під час серйозної кібернетичної кризи або в разі необхідності посилення захисту структур Євросоюзу.

Теги: #україна #єс #агресія_рф #кібербезпека
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