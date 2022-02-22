У будівлі адвокатської контори у центрі Києва вночі стався вибух, постраждалих немає - поліція

У ніч на вівторок в одній із будівель у Шевченківському районі Києва стався вибух, за попередньою версією було зроблено постріл із РПГ-26, повідомляє поліція Києва.

"Сьогодні вночі до поліції Києва надійшла інформація про те, що в будівлі, де на одному з поверхів розміщується адвокатська контора, стався вибух... За попередньою інформацією, постріл зроблено з РПГ-26. Вибухом пошкоджено вікна в кабінетах адвокатської контори та фасад приміщення. Постраждалих унаслідок пригоди немає", - йдеться у повідомленні поліції Києва, розміщеному на сторінці у Facebook.

У поліції Києва зазначають, що за фактом пошкодження будівлі у Шевченківському районі розпочато кримінальне провадження з кваліфікацією "хуліганство" (ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України). "Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до цього злочину. Слідство розглядає декілька версій, основна з яких - професійна діяльність адвокатів", - інформують у главку поліції.