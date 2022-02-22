Індія розпочинає евакуацію своїх громадян із України - ЗМІ

Літак Boeing 787 Dreamliner індійської авіакомпанії Air India вилетів у вівторок до України для евакуації громадян Індії, повідомила британська BBC.

"Понад 20 тис. індійських студентів, інших індійських громадян живуть і навчаються в різних частинах України, зокрема в прикордонних районах. Благополуччя індійців має для нас першорядне значення", - наводить BBC слова постпреда Індії при ООН Т. С. Тірумурті.

Загалом цього тижня Air India здійснить три польоти до Києва - у вівторок, четвер та суботу. При цьому в Делі не виключили можливості організації додаткових рейсів у міру потреби.