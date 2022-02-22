Події

07:46 22.02.2022

Кулеба обговорив із Блінкеном майбутні санкції проти РФ

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Кулеба обговорив із Блінкеном майбутні санкції проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів ще одну телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном напередодні їхньої зустрічі у Вашингтоні.

"Зважаючи на динаміку ситуації, провів ще одну телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном напередодні нашої зустрічі у Вашингтоні. Ключова тема – санкції", - написав Кулеба у мікроблозі Тwitter у ніч на вівторок.

Він наголосив на необхідності застосувати жорсткі санкції проти Російської Федерації за її протиправні дії.

 

 

 

Теги: #сша #кулеба #блінкен
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