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07:24 22.02.2022

Минулої доби на Донбасі російські найманці 84 рази порушували режим тиші, двоє загиблих і дванадцять поранених бійців ЗС України

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Минулої доби на Донбасі російські найманці 84 рази порушували режим тиші, двоє загиблих і дванадцять поранених бійців ЗС України

Минулої доби російські найманці на Донбасі 84 рази відкривали вогонь по українським позиціям, 2 загиблих і 12 поранених бійців Збройних сил України, також 6 військових отримали бойові травми. З початку поточної доби зафіксовано 3 обстріли, без втрат, повідомили у пресцентрі штабу ООС.

"Минулої доби, 21 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 84 порушення, 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В результаті обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям", - сказано в ранковому зведенні на штабі у Facebook у вівторок.

Також повідомляється, що ще 12 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості та перебувають у військових шпиталях. Окрім того, 6 бійців отримали бойові травми.

Зокрема, противник обстріляв Талаківку, Пищевик, Красногорівку, Водяне, Станицю Луганську, Щастя, Лебединське, Чермалик, Кам'янку, Новолуганське, Новоселівку Другу, Новоселівку, Новомихайлівку, Лопаскине, Гнутове, Врубівку, Павлопіль, Зайцеве, Луганське, Старогнатівку, Гранітне, Мар'їнку, Опитне, Широкине, Причепилівку, Нью-Йорк, Новотошківське, Світлодарськ, Майорськ, Шуми, Південне, Славне, Новогнатівку, Невельське, Новотроїцьке.

Крім того, зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", із перетином дотику.

"За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - додали у штабі.

З початку доби найманці обстріляли Щастя та Маріуполь. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає.

 

 

 

Теги: #зведення #оос
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