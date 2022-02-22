Японія планує в рамках санкцій обмежити експорт передових технологій до РФ

Японія, швидше за все, приєднається до санкцій США щодо Росії у разі її вторгнення в Україну, повідомляє газета Yomiuri.

За даними видання, планується обмежити в РФ експорт передових технологій, включно з напівпровідниками, технологіями, пов'язаними зі штучним інтелектом та робототехнікою.

Зазначається, що нинішня заборона на експорт технологій, яку розглядає Японія, буде ширшою, ніж заборона, запроваджена щодо Росії у 2014 році.

При цьому видання повідомляє, що Токіо також розглядає можливість посилення обмежень щодо російських банків.

Напередодні президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності самопроголошених Донецької та Луганської народних республік та доручив Збройним силам РФ виконувати функції з підтримання миру, зокрема в "Л/ДНР".