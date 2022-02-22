Визнання РФ незалежності тимчасово окупованих ОРДЛО може означати односторонній вихід Росії з мінських домовленостей та ігнорування рішень нормандської четвірки

Визнання незалежності тимчасово окупованих територій ОРДЛО може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень нормандської четвірки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з мінських домовленостей та ігнорування рішень у рамках Нормандії. Це підриває мирні зусилля та руйнує переговорні формати", - заявив Зеленський у відеозверненні у понеділок уночі у зв'язку з визнанням президентом Росії Володимиром Путіним. самопроголошених "Л/ДНР".

Він додав, що "сьогоднішніми та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року".

"Країна, яка вісім років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє", - сказав президент.