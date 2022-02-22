Рішення РФ про визнання т.зв. "ДНР" і "ЛНР" є порушенням Мінських домовленостей, політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України - МЗС Туреччини

Рішення Росії про визнання так званих "Донецької та Луганської народних республік" є порушенням Мінських домовленостей, а також явним порушенням політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України, заявило Міністерство закордонних справ Туреччини.

"Рішення Російської Федерації про визнання так званих Донецької та Луганської республік є порушенням Мінських домовленостей, а також явним порушенням політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України. Ми вважаємо це рішення Росії неприйнятним і відкидаємо його. Ми наголошуємо на своїй відданості збереженню політичної єдності та територіальної цілісності України та закликаємо всі сторони проявити здоровий глузд та повагу до міжнародного права", - процитував текст заяви МЗС Туреччини посол України в Туреччині Василь Боднар.Джерело: