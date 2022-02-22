Події

01:19 22.02.2022

Рішення РФ про визнання т.зв. "ДНР" і "ЛНР" є порушенням Мінських домовленостей, політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України - МЗС Туреччини

1 хв читати
Рішення РФ про визнання т.зв. "ДНР" і "ЛНР" є порушенням Мінських домовленостей, політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України - МЗС Туреччини

Рішення Росії про визнання так званих "Донецької та Луганської народних республік" є порушенням Мінських домовленостей, а також явним порушенням політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України, заявило Міністерство закордонних справ Туреччини.

"Рішення Російської Федерації про визнання так званих Донецької та Луганської республік є порушенням Мінських домовленостей, а також явним порушенням політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України. Ми вважаємо це рішення Росії неприйнятним і відкидаємо його. Ми наголошуємо на своїй відданості збереженню політичної єдності та територіальної цілісності України та закликаємо всі сторони проявити здоровий глузд та повагу до міжнародного права", - процитував текст заяви МЗС Туреччини посол України в Туреччині Василь Боднар.Джерело:

Теги: #рф #туреччина #заява #республіки
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:15 22.02.2022
Найвище керівництво Латвії закликало до запровадження економічних санкцій проти РФ - заява

Найвище керівництво Латвії закликало до запровадження економічних санкцій проти РФ - заява

01:08 22.02.2022
Канада готується запровадити економічні санкції за визнання Росією т.зв. "ДНР" і "ЛНР"

Канада готується запровадити економічні санкції за визнання Росією т.зв. "ДНР" і "ЛНР"

01:04 22.02.2022
Хорватія засуджує рішення РФ про визнання "Л/ДНР"

Хорватія засуджує рішення РФ про визнання "Л/ДНР"

00:53 22.02.2022
Президент ПАРЄ Кокс закликав РФ скасувати рішення про визнання "Л/ДНР"

Президент ПАРЄ Кокс закликав РФ скасувати рішення про визнання "Л/ДНР"

00:32 22.02.2022
Борель: Укази Путіна направити "миротворців" у "Д/ЛНР" - відверта агресія проти України

Борель: Укази Путіна направити "миротворців" у "Д/ЛНР" - відверта агресія проти України

00:25 22.02.2022
Блінкен: Визнання Росією "ДНР" та "ЛНР" є явною атакою на суверенітет і територіальну цілісність України

Блінкен: Визнання Росією "ДНР" та "ЛНР" є явною атакою на суверенітет і територіальну цілісність України

23:56 21.02.2022
США у координації з партнерами вдадуться до кроків у відповідь на визнання РФ "ДНР" та "ЛНР"

США у координації з партнерами вдадуться до кроків у відповідь на визнання РФ "ДНР" та "ЛНР"

23:25 21.02.2022
Генсек Ради Європи засудила визнання Росією так званих "ЛНДР"

Генсек Ради Європи засудила визнання Росією так званих "ЛНДР"

23:22 21.02.2022
Британія у вівторок оголосить про нові санкції проти Росії

Британія у вівторок оголосить про нові санкції проти Росії

23:16 21.02.2022
Президент Молдови засудила визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"

Президент Молдови засудила визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з діями РФ на Донбасі

Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі з Джонсоном, зараз готують звернення до нації, після чого відбудуться розмови з головою Євроради та президентом Туреччини

Борель: Укази Путіна направити "миротворців" у "Д/ЛНР" - відверта агресія проти України

Байден поінформував Зеленського про плани санкцій у відповідь на визнання Росією так званих "Л/ДНР"

Байден провів телефонну розмову з Макроном та Шольцом після рішення РФ визнати "Л/ДНР" - Білий дім

ОСТАННЄ

Велика Британія та ЄС домовилися про координацію із запровадження санкцій для РФ

Україна вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з діями РФ на Донбасі

Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі з Джонсоном, зараз готують звернення до нації, після чого відбудуться розмови з головою Євроради та президентом Туреччини

Кулеба та Трасс обговорили санкції, які Велика Британія разом із союзниками впровадять проти РФ

Байден поінформував Зеленського про плани санкцій у відповідь на визнання Росією так званих "Л/ДНР"

Байден провів телефонну розмову з Макроном та Шольцом після рішення РФ визнати "Л/ДНР" - Білий дім

Збройним силам РФ доручено забезпечити у "ДНР" та "ЛНР" функції з підтримання миру

Чинний голова ОБСЄ закликав РФ утриматися від будь-якого військового втручання

РНБО опрацьовує документи, позицію щодо визнання РФ "ЛНР" та "ДНР" озвучить Зеленський

Разумков: Рада має негайно зібратися і дати відповідь на рішення Путіна про визнання так званих "ЛДНР"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА