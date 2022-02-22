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00:53 22.02.2022

Президент ПАРЄ Кокс закликав РФ скасувати рішення про визнання "Л/ДНР"

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Президент ПАРЄ Кокс закликав РФ скасувати рішення про визнання "Л/ДНР"

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс закликав Росію скасувати рішення про визнання так званих "ЛНР" та "ДНР" та вирішити розбіжності шляхом діалогу.

"Приєднуюсь до заяви Генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич про те, що визнання Російською Федерацією так званих "народних республік" Донецької та Луганської областей є порушенням міжнародного права і є одностороннім порушенням Мінських домовленостей, які залишаються єдиною основою для врегулювання конфлікту на Донбасі", - заявив він.

При цьому президент ПАРЄ констатував, що разом із генеральним секретарем "підтверджує непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно-визнаних кордонів".

"Разом із Генеральним секретарем закликаю Російську Федерацію скасувати це рішення і утриматися від подальшого загострення ситуації. Разом із Генеральним секретарем я наполегливо закликаю наші держави-члени вирішити свої розбіжності шляхом діалогу, заснованого на повазі до принципів, закріплених у Статуті Ради Європи та Європейської конвенції людини", - йдеться у заяві.

Кокс також повідомив про намір запропонувати Асамблеї розглянути це питання терміново, зокрема, на Постійному комітеті в Берліні 11 березня 2022 року.

Теги: #рф #президент #парє #заклик
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