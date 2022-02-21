Події

23:16 21.02.2022

Президент Молдови засудила визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"

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Президент Молдови засудила визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"

Президент Молдови Майя Санду засудила визнання Росією "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".

"Ми рішуче засуджуємо визнання Росією сепаратистських районів Донецької та Луганської областей України. Це явно суперечить міжнародному законодавству. Молдова, як і раніше, твердо віддана підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - написала Санду у Twitter в понеділок.

 

Теги: #рф #молдова #засудження
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