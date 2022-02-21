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22:58 21.02.2022

Україна закликає, щоб коаліція не дозволила РФ розпочати третю світову війну

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Україна закликає, щоб коаліція не дозволила РФ розпочати третю світову війну

Україна закликає, щоб коаліція не дозволила Росії розпочати третю світову війну, повідомив спецпредставник Міністерства закордонних справ України з питань санкційної політики Олексій Макеєв.

"Рішення Путіна - черговий акт агресії проти України та нашої територіальної цілісності. Втретє в цьому столітті він перекроює кордони. Більше ніяких Putinverstehers (тих, хто розуміє Путіна - ІФ) і "політики перезавантаження"! Ми закликаємо наших партнерів, щоб коаліція не дозволила Росії розпочати третю світову війну!",- написав Макеєв у Twitter у понеділок.

 

Теги: #рф #війна #мзс #коаліція
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