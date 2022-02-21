Резніков: Якщо РФ визнає т. зв. Л/ДНР, вона прямо порушить територіальну цілісність України, це буде приводом для потенційного вторгнення

Якщо РФ визнає т.зв. Донецьку народну республіку та Луганську народну республіку, вона прямо порушить територіальну цілісність і суверенітет України, й це буде приводом для потенційного вторгнення, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Якщо вони завтра або післязавтра або післяпіслязавтра визнають ці терористичні угруповання, які там називають себе республіками, вони прямо порушать територіальну цілісність і суверенітет України. Це вже буде порушенням загальновизнаних норм міжнародного права, і це означатиме, що, по суті, це і є pretext, як говорять англійською мовою, для потенційного вторгнення через якесь там введення якихось миротворців або чогось такого, як там вони це називатимуть", - сказав Резніков на брифінгу в Києві в понеділок.

Він додав, що в такому випадку міжнародна спільнота матиме повне право на впровадження санкцій проти РФ.