Продовження російсько-білоруських навчань свідчить про плани Москви напасти на Україну

Продовження навчань білоруської та російської армій на території Білорусі у Вашингтоні вважають свідченням того, що Росія має намір вторгнутися на територію України.

Держсекретар США Тоні Блінкен в ефірі CNN зазначив, що це є ще однією ознакою неминучого вторгнення, про яке вже попереджав президент США Джо Байден.

За словами Блінкена, Вашингтон готовий зробити "все можливе, щоб запобігти цьому, поки цього не сталося".

Він додав, що Вашингтон також готовий сприяти обороноздатності України та посиленню НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг в ефірі телеканалу CBS також повідомив, що "продовження навчань, які мали закінчитися, доповнюють картину, що (демонструє), що Росія готує вторгнення в Україну".

При цьому він зазначив, що "в НАТО підтримують будь-які дипломатичні ініціативи щодо України, і основною метою є запобігання війні".

Спецмоніторингова місія ОБСЄ фіксує різке зростання інтенсивності обстрілу на Донбасі за останні дні.