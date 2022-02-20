Російські найманці 53 рази обстріляли українські позиції з півночі

Російські найманці 53 рази порушили режим припинення вогню на сході України з початку доби станом на 17.00 20 лютого, 50 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння, повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

"У результаті обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості і перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я задовільний. Об'єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози ворога", - йдеться у зведенні.

Обстріли велися з артилерії калібру 152 та 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Станом на 11:00 повідомлялося про 20 обстрілів з боку російських найманців та одного пораненого українського військовослужбовця. Таким чином, за минулі 6 годин було 33 обстріли, з них 32 із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння, загиблих та постраждалих за цей час не було.