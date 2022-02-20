Події

16:15 20.02.2022

Резніков: ми зламали ворожий сценарій, агресору ніхто не вірить

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Резніков: ми зламали ворожий сценарій, агресору ніхто не вірить

Україні найближчими днями належить стримувати високий тиск з боку агресора, але завдяки вже вжитим заходам вона встоїть, переконаний міністр оборони Олексій Резніков.

Як зазначається на сайті Міноборони України в неділю, в зоні проведення операції Об'єднаних сил четвертий день спостерігається загострення: якщо за 1,5 місяця з початку року фіксувалося 2-5 обстрілів позицій Об'єднаних сил і населених пунктів щодня, 17 лютого було зафіксовано 60 обстрілів, 18 лютого – 66, а 19 лютого – вже 136.

"Командування російських окупаційних військ розміщує артилерію і бронетехніку серед житлових будинків і звідти обстрілює наші мирні населені пункти. Це поведінка злочинців, що провокують нас на помилки. Ворог прекрасно знає, що у нас є всі підстави відповідати згідно зі ст.51 Статуту ООН. І ми не залишаємо дії окупаційних військ безкарними. Але я пишаюся тим, як наші військові зараз тримають цей удар. Вони діють дуже виважено і знають, як відповідати філігранно. Саме тому весь потік фейків, що продукується російською пропагандою, не має ніякого ефекту. Їм ніхто не вірить", - сказав Резніков на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

За його словами, потік дезінформації "тільки переконує всіх, що Україна захищається від підлого агресора, який готовий принести в жертву жінок і дітей, щоб зруйнувати мир".

"У найближчий період нам слід готуватися стримувати високий тиск. Ворог намагається розхитати Україну зсередини. Залякати і примусити до капітуляції. Але ми встоїмо. Ми вже зламали ворожий сценарій, тому що були готові до нього", - сказав міністр.

Так само, за його словами, було передбачувано продовження спільних з РФ навчань в Білорусі, і українська сторона також заздалегідь вжила відповідних заходів.

"З кожним днем дедалі більше людей будуть усвідомлювати, що ми справді захищаємо Європу. Це відкриє можливості для нових союзів і збільшення підтримки на різних рівнях", - резюмував Резніков.

Теги: #резніков #агресія_рф #сценарій
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