Тимошенко підтримала заяви Зеленського в Мюнхені про гарантії щодо Будапештського меморандуму

Лідер Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко підтримала виступ президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки, зазначивши, що в ньому озвучені тези, на яких вона наполягала раніше, і закликала до єдності.

"Я б хотіла висловитися на його (Зеленського – ІФ) підтримку. І не тільки тому, що... президент нарешті сказав ключові речі, на яких з самого початку війни наполягаю я і команда "Батьківщини": і про необхідність вимагати виконання гарантій за Будапештським меморандумом; і про доцільність заснування нових фінансових відносин з нашими західними партнерами; і, нарешті, про необхідність бути чесними зі світом і власними громадянами. А тому, що сьогодні у нас немає іншого вибору, як забути старі образи, припинити чвари і стати пліч-о-пліч заради порятунку України", - йдеться в заяві Тимошенко, опублікованій на сайті політсили.

Політик зазначила, що "Україна сьогодні захищає не тільки свою незалежність - ми стоїмо на захисті всього цивілізованого світу від викликів, яких досі історія не знала".

"У біді заводять справжніх друзів. У бурхливі часи загартовуються найсильніші нації. А найтемніше буває перед світанком. На нашому боці правда. А отже, за нами і перемога", - резюмувала Тимошенко.