Події

12:01 20.02.2022

На Донбасі поранений український військовий - штаб ООС

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На Донбасі поранений український військовий - штаб ООС

Один український військовослужбовець дістав поранення внаслідок обстрілів з боку російських найманців у неділю, повідомляється на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Унаслідок обстрілів один військовослужбовець дістав осколкових поранень і перебуває у лікувальному закладі", - йдеться у зведенні станом на 11.00 20 лютого.

Загалом із початку доби зафіксовано 20 обстрілів з боку російських найманців, 18 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Противник вів вогонь з артилерії калібру 122 і 152 мм, мінометів калібру 82 і 120 мм, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, стрілецької зброї.

За минулу добу через контрольні пункти в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію пройшли 556 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 860 осіб.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об'єднаних сил розмінували майже 3 га території та передали на знищення 141 вибухонебезпечний предмет.

Теги: #поранення #оос
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