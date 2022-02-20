Події

11:16 20.02.2022

СБУ готова своєчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації – глава СБУ

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СБУ готова своєчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації – глава СБУ

Глава Служби безпеки України Іван Баканов заявив про те, що СБУ разом з іншими органами влади готова своєчасно реагувати на будь-які сценарії, які можуть дестабілізувати ситуацію всередині країни.

"Ми звертаємо особливу увагу на безпеку об'єктів критичної інфраструктури, посилили контррозвідувальний напрямок. У всіх регіонах України СБУ проводить відповідні навчання. З акцентом якраз на захист державного кордону і стратегічних об'єктів", – наголосив Баканов під час робочої поїздки в район проведення операції Об'єднаних сил на сході України 19 лютого.

Баканов також звернув увагу на те, що зараз країна-агресор застосовує низку інструментів, щоб тиснути на Україну, і закликав українців зберігати спокій.

"Дезінформація – важливий елемент гібридної війни. Спокій, критичне мислення і відповідальність – ось що потрібно сьогодні. Сила України не тільки в потужній армії, а й у єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну", – підсумував глава СБУ.

Теги: #сбу #протистояння #агресія_рф #баканов
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