Через регулярний обстріл призупинено функціонування КПВВ "ЩАСТЯ"

Функціонування КПВВ "ЩАСТЯ" було вирішено призупинити через регулярні обстріли на період існування загрози, повідомляє штаб Операції об'єднаних Сил України.

"Російсько-окупаційні війська весь час демонструють своє нехтування гуманітарними потребами, здоров’ям та життям мирних українських громадян, які змушені перебувати під тимчасовою окупацією та постійно перетинати лінію розмежування. Не дотримуючись домовленостей про припинення вогню, минулої доби 19.02.22, тричі з мінометів та станкових протитанкових гранатометів прицільно обстріляли КПВВ "ЩАСТЯ". Командування Об’єднаних сил наголошує, що обстріл КПВВ "ЩАСТЯ" є порушенням норм міжнародного гуманітарного права", - зазначають у штабі.

Також у штабі підсумували, що "враховуючи загострення ситуації, недотримання російсько-окупаційними військами домовленостей про припинення вогню та неможливістю гарантувати безпеку цивільному населенню в межах дорожнього коридору КПВВ "ЩАСТЯ", усвідомлюючи реальну загрозу для життя та здоров'я осіб, які перетинають лінію розмежування, командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів через КПВВ "ЩАСТЯ" на період існування загрози. Звертаємось до громадян з проханням врахувати цю інформацію під час планування поїздок".