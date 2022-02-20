Верховний представник ЄС Боррель від імені ЄС виступив із заявою в зв'язку з нарощуванням російської військової могутності на українському кордоні

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель від імені всього ЄС виступив із заявою, закликавши Росію до деескалації та запевнивши в підтримці Україну.

Текст заяви поширений у суботу пізно увечері пресслужбою Європейської ради.

"Масове нарощування Росією збройних сил в Україні та навколо неї, як і раніше, викликає серйозне занепокоєння. ЄС закликає Росію до деескалації шляхом суттєвого виведення збройних сил поблизу кордонів України", - йдеться в заяві.

В ЄС констатували, що зараз ця ескалація посилюється збільшенням порушень режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення на сході України останніми днями. "ЄС засуджує застосування важких озброєнь і безладні обстріли житлових районів, що є явним порушенням Мінських домовленостей і міжнародного гуманітарного права. Ми вітаємо стриману позицію України перед продовженням провокацій і зусиль з дестабілізації", - наголошується в заяві.

Крім того, в ЄС зазначили, що підтримують пропозицію Спецпредставника ОБСЄ щодо скликання позачергового засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) для розрядки існуючої напруженості і закликали всіх учасників ТКГ взяти участь "у таких необхідних зусиллях щодо дипломатичного врегулювання ситуації, що склалася".

"ЄС вкрай стурбований тим, що інсценовані події, як зазначалося нещодавно, можуть бути використані як привід для можливої військової ескалації. У ЄС також спостерігають активізацію зусиль з маніпулювання інформацією для підтримки таких цілей. У цьому контексті ми твердо висловлюємо нашу підтримку Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, спостерігачі якої відіграють ключову роль у зусиллях з деескалації", - сказано в заяві. При цьому в ЄС наголосили, що ця місія повинна мати можливість виконувати мандат без обмежень своєї діяльності та свободи пересування "на благо та безпеку людей на сході України".

У ЄС також констатували, що не бачать "підстав для обвинувачень, що виходять із непідконтрольних уряду районів Донецької та Луганської областей, про можливий напад з боку України". "ЄС закликає Росію до конструктивного діалогу, дипломатії, прояву стриманості та деескалації. Як зазначалося раніше, будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме масштабні наслідки і спричинить велику ціну, включно з обмежувальними заходами, погодженими з партнерами. ЄС підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів", - запевнив Боррель від імені всього Євросоюзу.