Зеленський провів нараду з керівництвом силових відомств України

Президент України Володимир Зеленський провів в аеропорту "Бориспіль" нараду з керівництвом силових відомств після повернення з Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Глава держави вислухав докладні звіти про події останньої доби на сході України та стан бойової готовності військ. Президент отримав актуальну інформацію від розвідувальних служб щодо ситуації на території Росії та Білорусі вздовж українського кордону, а також на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Також у пресслужбі наголошують, що "учасники наради обговорили можливі сценарії подальшого розвитку подій та кроки України у разі реалізації кожного з них. Володимир Зеленський дав доручення щодо актуального додаткового матеріально-технічного забезпечення військ".