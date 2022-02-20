Байден проведе засідання Ради нацбезпеки щодо ситуації в Україні - Білий дім

Президент США має намір у неділю провести засідання Ради нацбезпеки щодо ситуації навколо України у зв'язку з черговими твердженнями його команди про вторгнення Росією в Україну, повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Президент Байден продовжує слідкувати за розвитком ситуації в Україні, і його команда національної безпеки регулярно інформує його про події на місцях. Вона підтвердила, що Росія може почати напад на Україну будь-коли", - йдеться у заяві.

Псакі повідомила, що у зв'язку з цим Байден "скликає засідання Ради національної безпеки щодо ситуації в Україні".

Вона зазначила, що Байдена інформували про зустрічі віцепрезидента Камали Харріс на полях Мюнхенської конференції з безпеки з президентом України Володимиром Зеленським, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, лідерами країн Балтії, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та іншими.