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07:05 20.02.2022

Байден проведе засідання Ради нацбезпеки щодо ситуації в Україні - Білий дім

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Байден проведе засідання Ради нацбезпеки щодо ситуації в Україні - Білий дім

Президент США має намір у неділю провести засідання Ради нацбезпеки щодо ситуації навколо України у зв'язку з черговими твердженнями його команди про вторгнення Росією в Україну, повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Президент Байден продовжує слідкувати за розвитком ситуації в Україні, і його команда національної безпеки регулярно інформує його про події на місцях. Вона підтвердила, що Росія може почати напад на Україну будь-коли", - йдеться у заяві.

Псакі повідомила, що у зв'язку з цим Байден "скликає засідання Ради національної безпеки щодо ситуації в Україні".

Вона зазначила, що Байдена інформували про зустрічі віцепрезидента Камали Харріс на полях Мюнхенської конференції з безпеки з президентом України Володимиром Зеленським, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, лідерами країн Балтії, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та іншими.

 

 

Теги: #сша #президент #україна #рнб
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